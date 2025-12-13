La FIFA a annoncé l’ouverture de la période d’inscription à la nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du Monde 2026, via le tirage de sélection aléatoire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 13 janvier prochain sur FIFA.com/tickets, a précisé l’instance internationale.

Une demande déjà élevée

Selon la FIFA, près de deux millions de billets ont déjà été achetés lors des phases précédentes, à l’occasion du tirage au sort pour la phase de prévente Visa puis du tirage anticipé, achevé le mois dernier. Cette nouvelle étape vise à élargir l’accès aux billets pour le prochain rendez-vous mondial.

Aucune influence du moment d’inscription

La FIFA précise que le moment choisi pour s’inscrire au tirage de sélection aléatoire n’a aucune incidence sur les chances d’être tiré au sort. Cette règle s’applique à l’ensemble des demandeurs, quelle que soit la date d’inscription au cours de la période ouverte. L’instance souligne également que les prix des billets restent identiques durant toute cette phase de vente.

Compte FIFA obligatoire

Pour participer, il est nécessaire de se connecter à son compte à l’aide de son identifiant FIFA, y compris pour les personnes ayant déjà pris part aux précédentes phases de vente. En l’absence d’identifiant, les supporters doivent en créer un sur FIFA.com/tickets, présenté comme le canal officiel et recommandé pour la billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Choix des matches et modalités de paiement

Les supporters peuvent sélectionner les matches qui les intéressent, les catégories de billets ainsi que le nombre de billets par rencontre, dans le respect des restrictions par foyer.

Si une commande est satisfaite, en partie ou en totalité, les demandeurs seront contactés par e-mail. Le montant correspondant sera automatiquement débité en février.

La FIFA précise qu’une demande est considérée comme partiellement satisfaite lorsque le demandeur obtient le nombre de billets demandé pour une rencontre, mais pas pour l’ensemble des matches sollicités.

Marché de revente/échange

Par ailleurs, les billets seront également disponibles via le Marché de revente/échange de la FIFA à partir du 15 décembre. Cette option offre une voie supplémentaire d’accès aux billets, en complément des phases de vente organisées par tirage.