Le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, Marquinhos, reste incertain pour la finale de la Coupe intercontinentale, programmée le 17 décembre au Qatar. Sorti sur blessure mercredi à Bilbao lors du match nul (0-0) en Ligue des champions, le défenseur central pourrait manquer ce rendez-vous.

Les doutes persistent avant Metz

Interrogé vendredi sur l’état de santé de son capitaine, Luis Enrique n’a pas dissipé les inquiétudes. À la veille de la rencontre de Ligue 1 contre Metz, l’entraîneur parisien a indiqué ne pas être en mesure d’affirmer que Marquinhos sera disponible pour la finale.

« De ce que j’ai vu, son état de santé n’est pas grave, mais je ne sais pas s’il sera disponible pour la Coupe intercontinentale », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une fatigue musculaire confirmée

Dans un communiqué, le PSG a précisé que Marquinhos souffre d’une fatigue musculaire à la hanche droite. Aucune autre indication n’a été fournie sur un éventuel délai de reprise. L’incertitude demeure donc à quelques jours de l’échéance qatarie.

Chevalier de retour, Safonov supplée

Le club parisien a en revanche annoncé que Lucas Chevalier a repris l’entraînement avec l’équipe. Le gardien avait été touché à la cheville droite à la suite d’un tacle violent de Lamine Camara, joueur de Monaco, il y a deux semaines. Absent lors des rencontres contre Rennes et Bilbao, il avait laissé sa place à Matvey Safonov.

Dembélé en reprise encadrée

Concernant Ousmane Dembélé, Luis Enrique a fait part de son espoir de le voir revenir dans les meilleures conditions. L’entraîneur espagnol a rappelé sa responsabilité dans la gestion de ce dossier :

« C’est ma responsabilité en tant qu’entraîneur de gérer cela de la meilleure manière afin de retrouver Ousmane dans les meilleures conditions. Il a repris l’entraînement individuel et doit commencer la récupération », a-t-il assuré.

À quatre jours de la finale de la Coupe intercontinentale, le PSG avance donc avec prudence. Si le retour de Chevalier constitue un signal positif, l’incertitude autour de Marquinhos et la gestion progressive de Dembélé laissent planer des questions d’effectif à l’approche d’un rendez-vous majeur de la saison.