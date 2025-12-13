“Le cinéma du futur : créativité, formation, perspectives” est le thème d’un panel de réflexion organisé dans le cadre de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025).

Porté par un partenariat entre l’Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma (ESAC) et la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen), avec l’appui de TV5 Monde, ce rendez-vous, prévu le lundi 15 décembre 2025 à 18h00 à la Cité de la culture Chedly Klibi-Tunis, propose une réflexion sur les moyens de développer les talents des jeunes cinéastes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en mettant en lumière l’importance de la formation dans l’émergence d’un cinéma régional innovant et compétitif.

Les discussions porteront sur les dispositifs à mettre en place pour accompagner les nouvelles générations et sur les perspectives qui s’ouvrent à elles, entre opportunités internationales et contraintes locales. Des jeunes réalisateurs tunisiens partageront leurs expériences, leur vision et les défis auxquels ils font face dans la création contemporaine.

Le débat, animé par une pléiade d’intervenants de l’ESAC, de TV5 Monde et de la COPEAM, mettra également l’accent sur le rôle des genres cinématographiques -comédie, thriller, etc- que les jeunes auteurs investissent de plus en plus au sein des écoles, ainsi que sur leur capacité à toucher un large public tout en renouvelant les formes narratives du cinéma arabe actuel.

A cette occasion, seront projetés les cinq courts métrages, entre documentaires et fictions, d’Algérie, de Palestine, du Liban, du Maroc et de Tunisie, lauréats de la quatrième édition du Prix Méditerranée du film d’école “A Première Vue” 2025, un programme de la COPEAM récompensant des réalisateurs issus d’écoles de cinéma d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.