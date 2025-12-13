Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 20 168,5 millions de dinars (MD), durant les onze premiers mois de l’année 2025, alors que le déficit commercial s’était établi à -16 758,5 MD, durant la même période en 2024. Le taux de couverture a atteint seulement 74,2%, contre 77,3%, en 2024, selon la note sur le “Commerce Extérieur aux prix courants, Novembre 2025”, publiée, vendredi, par l’INS.

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques (-10308,4 MD), des matières premières et demi-produits (-5514 MD), des biens d’équipement (-3268,8 MD) et des biens de consommation (-1952,9 MD), en revanche le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+875,5 MD).

Toutefois, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -9 860,1 MD, tandis que le déficit de la balance énergétique s’établit à -10 308,4 MD, contre -9 812 MD, durant les onze premiers mois de l’année 2024.

En fait, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les onze premiers mois de l’année 2025, montrent que ce déficit résulte d’une évolution moins rapide des exportations (57 916,6 MD en progression de 1,5%), par rapport aux importations (78 085,1 MD , en hausse de 5,8%).

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans les secteurs des mines, phosphates et dérivés de (+12%) ainsi que dans les industries mécaniques et électriques de (+7,8%). Mais, les exportations ont baissé dans le secteur de l’énergie (-29,6%) sous l’effet de la diminution de nos ventes des produits raffinés (899,5 MD contre 1755,4 MD), ainsi que dans le secteur des industries agro-alimentaires (-11,2%), à la suite de la régression de la valeur de nos ventes en huile d’olive (3470,7 MD contre 4456,2 MD) et dans le secteur textile, habillement et cuirs de (-1,8%).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne durant les onze premiers mois de l’année 2025, (70,5% du total des exportations), ont atteint la valeur de 40813,3 MD contre 39601,5 MD durant les onze premiers mois de l’année 2024. Les exportations sont en hausse vers l’Allemagne (+10%), la France (+8,9%) et les Pays-Bas (+4,6%). En revanche, elles ont baissé avec l’Italie (-8,8%) et l’Espagne (-9,2%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+3,9%), le Maroc (+27,6%), l’Algérie (+9,2%) et l’Égypte (+18,4%).

Selon le groupement des produits, les importations ont augmenté au niveau des importations des biens d’équipement de (+14,6%) et des matières premières et demi-produits de (+6,6%), de même, les importations des biens de consommation sont en hausse de (+11%). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-4,2%) et les produits alimentaires de (-7,7%).

En ce qui concerne les importations avec l’union européenne (43,3% du total des importations), elles ont atteint 33804 MD contre 32174,8 MD durant les onze premiers mois de l’année 2024. Les importations ont augmenté avec la France (+11,4%), et avec l’Allemagne (+8,5%). En revanche elles ont baissé avec la Grèce (-36,9%) et avec la Belgique (-9,1%). Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+22,6%) et la Turquie (+14,3%). En revanche elles ont diminué avec la Russie (-20,9%) et l’Inde (-4,4%).