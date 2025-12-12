La Tunisie et l’Algérie ont signé, vendredi, vingt-cinq accords, programmes exécutifs, mémorandums d’entente et accords de jumelage dans le cadre de la 23ᵉ session de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne, organisée à Tunis. La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, et le Premier ministre algérien, Sifi Ghreib, ont coprésidé la réunion en présence des délégations des deux pays.

Diplomatie, médias et culture : une coopération élargie

Plusieurs accords portent sur le renforcement des liens institutionnels. Les deux parties ont signé un mémorandum d’entente entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Institut diplomatique et des relations internationales d’Algérie. Les médias publics sont aussi concernés à travers trois textes :

– un mémorandum entre la Télévision tunisienne et la Télévision algérienne ;

– un accord entre l’Agence TAP et l’Agence de presse algérienne ;

– un accord de jumelage entre la Radio tunisienne et l’Établissement public algérien de radiodiffusion.

Dans le domaine culturel, un programme exécutif de coopération a été conclu entre les ministères de la Culture des deux pays.

Économie, énergie et ressources hydrauliques

La session a donné lieu à la signature d’un accord de coopération entre les ministères de l’Agriculture des deux pays, incluant les ressources hydrauliques et la pêche. Un mémorandum d’entente dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables a également été paraphé.

Les institutions de promotion de l’investissement ont conclu plusieurs textes : un mémorandum entre l’Agence algérienne de promotion de l’investissement et l’Agence tunisienne FIPA, ainsi qu’un programme exécutif entre l’Autorité tunisienne de l’investissement et l’agence algérienne pour la période 2026-2027.

Santé, industrie pharmaceutique et services publics

Le secteur de la santé bénéficie de deux accords :

– un programme exécutif de coopération sanitaire pour 2026-2028 ;

– un mémorandum entre le ministère tunisien de la Santé et le ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique.

La Tunisie et l’Algérie ont aussi signé un accord entre SONEDE et l’Algérienne des eaux, ainsi qu’un accord d’accréditation entre le Conseil national de l’accréditation et l’Organisme algérien d’accréditation.

Emploi, formation, jeunesse et sport

Les deux pays ont conclu un accord de coopération dans l’emploi et un accord de jumelage entre la Direction générale du travail de Tunisie et l’Inspection générale du travail d’Algérie. Un programme exécutif dédié à la jeunesse pour 2026-2027 et un programme dans le domaine du sport complètent ce volet.

La formation professionnelle est renforcée par un accord entre le CNFPPP (Tunisie) et l’Institut “Kassi Tahar” d’El-Biar.

Assurances, lutte contre le blanchiment et droits d’auteur

Plusieurs textes concernent la régulation :

– un accord de coopération contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération dans le secteur des assurances ;

– un mémorandum d’entente entre les autorités de supervision des assurances ;

– un accord de coopération entre les organismes nationaux des droits d’auteur.

Transport et pêche maritime

La Tunisie et l’Algérie ont signé un accord d’exploitation conjointe de lignes de transport routier international de personnes. Un autre accord unit le Groupement interprofessionnel tunisien des produits de la pêche et la Chambre algérienne de la pêche maritime et de l’aquaculture.

La session s’est conclue par la signature du procès-verbal officiel de la 23ᵉ Commission mixte.