L’Olympique Lyonnais s’est offert un premier objectif européen. Jeudi soir, au Groupama Stadium, l’équipe de Paulo Fonseca a battu Go Ahead Eagles (2-1) et valide au minimum une place en barrages de Ligue Europa. Le succès permet aux Lyonnais de conserver la tête de leur groupe à l’issue de la 6ᵉ journée et d’atteindre 15 points.

Une avance solide avant le sprint final

Paulo Fonseca a salué un « premier pas » en conférence de presse. Le technicien estime que son équipe « s’assure une place dans les 24 premiers parmi 36 ». Il souligne toutefois l’objectif principal : « Nous avons l’ambition de terminer dans les huit premiers » afin d’accéder directement aux huitièmes de finale.

À deux journées du terme, Lyon partage la première place avec Midtjylland et Aston Villa. Les Danois ont battu Genk (1-0), tandis que les Anglais se sont imposés à Bâle (2-1). Les trois équipes se retrouvent ainsi à égalité au sommet.

Lille freiné à Berne

Le LOSC a manqué une occasion de grimper dans le top 8. Réduits à dix après l’expulsion d’Ayoub Bouaddi en première période, les Nordistes se sont inclinés face aux Young Boys de Berne (1-0). Cette défaite les fait glisser du 11ᵉ au 16ᵉ rang avec 9 points. Les Young Boys, 19ᵉ, décrochent à cette occasion leur première victoire contre un club français.

Nice éliminé après un sixième revers

L’OGC Nice quitte la scène européenne. Battus par le Sporting Braga (0-1), les Aiglons terminent derniers avec zéro point et six défaites en six journées. Leur série noire en coupe d’Europe s’allonge avec une 18ᵉ rencontre consécutive sans victoire.