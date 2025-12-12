Près de quarante entreprises du secteur automobile tunisien ont participé à une session de formation sur la comptabilité carbone, organisée jeudi et vendredi par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et le Cluster Mécatronique.

Selon la page Facebook de la BERD en Tunisie, cette initiative, financée par l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis via le Small Business Impact Fund, vise à doter les entreprises de compétences pour mesurer, piloter et réduire leur empreinte carbone, sous la conduite d’un expert en transition énergétique et décarbonation.

Elle vient réaffirmer l’engagement de l’écosystème industriel en faveur de la transition bas-carbone et de la compétitivité durable.

Le programme bénéficie également du soutien de l’Italie, du Japon, de la Corée, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de Taiwan Business ainsi que des fonds de coopération technique de la BERD, du Royaume-Uni et des États-Unis.