La directrice générale de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), Rabiaa Belfguira, a effectué jeudi une visite de terrain au musée de Chemtou et au site archéologique de Bulla Regia, dans le gouvernorat de Jendouba, pour suivre l’avancement des projets de rénovation et de valorisation des collections et infrastructures muséographiques, destinés à renforcer l’attractivité culturelle et touristique de la région.

Accompagnée d’une équipe administrative et technique, ainsi que du délégué régional des Affaires culturelles, la responsable a inspecté les travaux en cours et échangé avec les équipes locales sur les mesures à prendre pour améliorer l’accueil des visiteurs et la sécurité des sites, indique un communiqué de l’Amvppc publié en fin d’après-midi.

Bulla Regia, fondée probablement avant le Ve siècle avant J.-C., est célèbre pour ses prestigieuses demeures à étages souterrains, uniques en Tunisie. La ville, progressivement romanisée après 46 av. J.-C., conserve un forum, des basiliques, des thermes, une bibliothèque, un marché, un théâtre, un amphithéâtre, un capitole et plusieurs temples, dont ceux d’Apollon, d’Isis et de Saturne. Des fouilles récentes ont également révélé des églises et un vaste cimetière chrétien datant de l’époque byzantine.

Le musée de Chemtou, ouvert en 1997, retrace l’histoire du marbre numidique et de la ville antique de Simitthus. L’ouverture de ce complexe muséographique est le fruit d’une fructueuse collaboration qui a vu le jour en 1965 entre l’Institut National du Patrimoine de Tunis et l’Institut Archéologique Allemand de Rome.

Le complexe de 10.000 m² combine une voie romaine, une ancienne marbrerie industrielle et le musée, où sont exposées les collections archéologiques et une reconstitution grandeur réelle de la façade orientale d’un monument cultuel numide. Le musée dispose aussi d’un théâtre de poche pouvant accueillir environ 200 spectateurs pour des événements culturels et éducatifs.

Reçue au siège du gouvernorat par le gouverneur de Jendouba, la délégation a participé à une séance de travail portant sur les axes prioritaires de développement et de valorisation des sites, indique l’Agence. Parmi les points abordés figuraient le renforcement de la sécurité et de la protection des lieux, la création d’un centre d’interprétation destiné à enrichir l’expérience des visiteurs, le suivi technique des chantiers de restauration afin d’assurer leur conformité aux normes internationales, ainsi que la résolution des obstacles logistiques et budgétaires pour optimiser la valorisation touristique.

Ces initiatives s’inscrivent dans un programme national de valorisation du patrimoine, destiné à moderniser les grands sites archéologiques et muséographiques tunisiens et à renforcer leur attractivité culturelle et touristique. Selon l’Agence, l’objectif est de préserver l’héritage historique tout en le rendant accessible au public, à travers la création de centres d’interprétation, la rénovation des infrastructures et le développement d’activités éducatives et culturelles.

L’Agence souligne l’importance de ces projets pour stimuler le développement régional, tout en assurant la durabilité et la transmission du patrimoine aux générations futures.