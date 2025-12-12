La Fédération a publié la désignation des arbitres chargés de diriger les matches de la 13e journée du championnat de Ligue 2, prévue les 13 et 14 décembre. Toutes les rencontres débuteront à 14h. Les deux poules sont concernées, avec un programme réparti sur deux jours.

Poule A : six matches au programme samedi

La majorité des rencontres de la Poule A se joueront samedi.

À Menzel Bourguiba, Mahmoud Ksiaa dirigera SA Menzel Bourguiba – SC Ben Arous.

À Hammam-Sousse, ES Hammam-Sousse – CS Hammam-Lif sera arbitrée par Amine Fekir.

À Chebba, Nizar Riahi sera au sifflet pour CS Chebba – CS Msaken.

À Sfax (stade du 2-Mars), Hamza Oueslati conduira CO Kerkennah – EM Mahdia.

À Agareb, Walid Mnasri officiera lors du match AS Agareb – Sfax RS.

À Tataouine, Fraj Abdellaoui prendra en charge US Tataouine – AS Bouhajla.

Un seul match est programmé dimanche dans cette poule.

À Mégrine, Houcème Dhahri dirigera AS Mégrine – US Boussalem.

Poule B : sept rencontres dimanche

La Poule B disputera l’ensemble de ses matches dimanche.

À l’Ariana, AS Ariana – SC Moknine sera arbitrée par Akrem Naïli.

À Korba, Hassène Selmi sera au sifflet pour CS Korba – ES Bouchemma.

À Jendouba, Sofiane Ouertani dirigera Jendouba Sport – Kalaa Sport.

À Ksour Essef, US Ksour Essef – AS Kasserine sera confiée à Khalil Trabelsi.

À Sidi Bouzid, Badis Ben Salah arbitrera O. Sidi Bouzid – EGS Gafsa.

À Gabès, Ridha Chouihi officiera lors de S. Gabésien – AS Jelma.

Enfin, à Redeyef, Mohamed Ali Karouia dirigera CS Redeyef – AS Sakiet Eddaier.

Un calendrier compact avant la suite du championnat

Cette 13e journée s’inscrit dans une phase régulière marquée par un calendrier dense pour l’ensemble des équipes de Ligue 2. Les désignations publiées permettent aux clubs d’aborder les préparatifs de fin de semaine avec visibilité sur l’arbitrage de chaque rencontre.