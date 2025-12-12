Après près d’une décennie d’expectative, l’ambition longtemps différée des Kairouanais se réalise avec l’entame officielle des travaux de l’hôpital universitaire.

La cérémonie de signature du procès-verbal de remise du site du futur hôpital universitaire « Roi Salman Ibn Abdelaziz » s’est tenue, jeudi, au siège du gouvernorat, au profit d’un groupement d’entreprises tuniso-saoudien chargé de sa réalisation.

Les représentants des deux entreprises, Khaled Kasbi et Hédi Bouzguenda, ont indiqué à l’Agence TAP que les travaux s’étaleront sur 36 mois à compter de la signature du contrat.

Le nouvel établissement sera édifié selon l’identité architecturale islamique propre à Kairouan, rehaussée d’un traitement contemporain, sur une superficie totale de 14 hectares.

De son côté, le directeur régional de la santé, Mâamer Haji, a précisé que le coût global du projet avoisine les 500 millions de dinars.

Une partie de ce financement provient d’un don du Royaume d’Arabie saoudite, via le Fonds saoudien de développement, d’un montant de 85 millions de dollars, le reste étant assuré par le budget de l’État tunisien pour couvrir les compléments nécessaires, notamment les taxes, les raccordements et divers frais techniques.

L’hôpital abritera de nombreux pôles spécialisés : centre oncologique, banque du sang, service des grands brûlés, médecine nucléaire, dialyse, maternité, imagerie médicale, réanimation néonatale et réanimation médicale, outre plusieurs disciplines de pointe telles que la procréation médicalement assistée, la médecine du travail ou encore les maladies cardiovasculaires.

Le premier délégué du gouvernorat, Sami Laïdi, a souligné que ce lancement officiel marque « le passage du rêve à la réalité », ouvrant la voie à un nouveau chapitre de l’offre publique de soins dans la région et à l’échelle nationale. L’achèvement des travaux et l’équipement de l’hôpital sont prévus pour fin 2028.

De nombreux habitants de la région ont exprimé à l’Agence TAP leur satisfaction de voir démarrer un projet attendu depuis des années, soulignant son importance pour rapprocher les services spécialisés des populations de Kairouan et des gouvernorats du centre, alléger la pression sur les autres hôpitaux et mettre fin aux déplacements coûteux vers les grandes villes.

Le projet devrait également impulser la dynamique de développement local, générant plusieurs centaines d’emplois durant la phase de construction et d’équipement, puis offrant des postes pérennes au profit des cadres médicaux et paramédicaux une fois l’hôpital opérationnel.

À noter qu’un contrat de construction et d’équipement de l’hôpital universitaire « Roi Salman Ibn Abdelaziz » a été signé, hier mercredi, au ministère de la Santé, en présence du ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Tunisie, Abdulaziz Bin Ali Al-Saqr, et du gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui.