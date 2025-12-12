Le Comité d’organisation du Festival international du Sahara à Douz a dévoilé mercredi le programme de la 57ème édition, lors d’une conférence de presse organisée à la Cité de la Culture de Tunis. Le festival aura lieu du 25 au 28 décembre et les événements prévus avant le festival démarrent le 22 décembre. Les organisateurs ont souligné que cette édition 2025 met l’accent sur la sauvegarde du patrimoine tout en intégrant l’innovation.

Le Secrétaire général du festival, Saleh Khalfallah, a expliqué que les préparatifs de cet évènement ont démarré en février dernier par des réunions de tous les comités techniques, logistiques et médias. Il a affirmé que cet effort est essentiel pour proposer un festival qui concilie entre authenticité du patrimoine Saharien et exigences de la modernité.

Il a confirmé que le festival se divise en deux grandes parties : les événements avant le festival du 22 au 24 décembre, suivis du programme officiel qui sera organisé du 25 au 28 décembre.

L’annonce de la manifestation “Miss Festival de Douz” a été l’un des moments forts de la conférence au cours de laquelle la responsable de ce nouveau programme, Aïda Hassani a souligné que “Miss Festival” n’est pas un concours de beauté traditionnel, mais une vitrine de la Culture et de l’Esthétique qui met en valeur les costumes bédouins tunisiens, maghrébins et arabes, tout en présentant une image de la femme tunisienne avec la richesse de son patrimoine et son humanité.

Mme Hassani a relevé que cette première édition sera organisée durant trois jours consécutifs. Le premier jour sera consacré à la Tunisie, le second à la Palestine et le troisième au Maghreb arabe et au Golfe, avec notamment des ateliers de costumes traditionnels, de beauté et de cuisine, avec la participation de spécialistes tunisiens et internationaux.

Elle a insisté sur le fait que cet événement, avant d’être un concours de beauté, vise à affirmer une identité et à insuffler une nouvelle vie au festival tout en préservant son authenticité.

Les activités prévues avant le festival comprennent un concours de courts-métrages documentaire sur le pain « Mtabga », en tant que patrimoine culinaire respectueux de l’environnement et une source de revenus, ainsi qu’une exposition de photographies.

La deuxième édition du concours de poésie Jamel Slaï sera également organisée en hommage ce chantre de la poésie outre le concours sur la « Mélodie de la musique bédouine», dédié à la flûte du désert (gasba). Des activités sportives seront organisées en partenariat avec l’association « Sahratouna » les 23, 24 et 25 décembre, pour les amateurs de sports dans le désert.

Pour sa part, le programme officiel du festival démarre le 25 décembre de la place des Martyrs vers la Place du Marché avec au programme, des troupes folkloriques locales et étrangères, des activités d’animation prévues pour les enfants et des stands sur la santé supervisés par le Croissant-Rouge.

Les organisateurs ont également prévus le lancement d’un circuit touristique le long du circuit oasien, l’ouverture d’un Village du Patrimoine à l’espace Dar Letaief, du Village Culturel et Touristique, outre des expositions sur les arts et la gastronomie

Le Musée du Sahara de Douz accueillera l’exposition “Éléments tangibles du patrimoine immatériel” et des soirées poétiques auront lieu à la Maison de la Culture Mohamed Marzougui à Douz. La clôture de la première journée sera assurée par le spectacle “La Grande Maison” à la place Haniche, présenté comme un spectacle grandiose qui recrée des scènes de la vie dans le Sahara à travers une mise en scène contemporaine.

Le programme se poursuit le 26 décembre avec la ” Journée du Cheval”. La place Haniche accueillera des courses de chevaux et de méharis, des démonstrations équestres qui constituent des composantes emblématiques du patrimoine culturel de la région et des spectacles folkloriques variés.

Le démarrage du Marathon International des méharis aura lieu le 27 décembre, sous le signe de la Journée du Chameau”. La journée se termine par une soirée “Samour”, événement incontournable du festival qui attire un très large public.

La clôture du festival aura lieu le 28 décembre par le spectacle “La Grande Maison” à la place Haniche, et avec la soirée artistique “Les Nuits lumineuses de Douz” à la place du marché de l’artisanat.

AIS