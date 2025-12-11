La Société Tunisie Autoroutes (STA) poursuit les travaux de signalisation routière (horizontale et verticale), conformément au plan programmé, qui concerne actuellement l’autoroute A1 – Nord /District Turki, et l’installation de la signalisation horizontale du point kilométrique 24 au point kilométrique 29 en direction de Sousse, a indiqué la Société dans un communiqué publié jeudi.

Des travaux de signalisation sont également en cours sur l’autoroute A1 – Sud | District Oudhref et la signalisation horizontale au niveau des stations Skhira et Gabès.

Ces travaux, qui visent l’amélioration de la qualité du service et garantir un niveau de sécurité élevé, s’inscrivent dans le cadre du programme périodique de rénovation et d’entretien de la signalisation horizontale sur l’ensemble du réseau de la Société Tunisie Autoroutes.

La signalisation routière (horizontale et verticale) est un élément principal du système de sécurité routière dans le réseau autoroutier, car elle permet de clarifier les voies et d’orienter précisément les usagers de la route, garantissant ainsi la fluidité du trafic et la sécurité des déplacements, selon la même source.