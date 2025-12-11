Le tennisman français Quentin Folliot a été suspendu 20 ans par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA). La décision sanctionne son rôle central dans un réseau de trucage de matches, selon le communiqué publié jeudi.

Une sanction lourde après une enquête ciblée

L’ITIA reproche à Folliot d’avoir participé à un système organisé de manipulation de résultats au profit d’un syndicat de paris. L’enquête a établi 27 infractions au programme anti-corruption du tennis. La sanction comporte également une amende de 70.000 dollars ainsi que le remboursement de paiements illicites dépassant 44.000 dollars.

La décision prolonge une suspension provisoire déjà effective depuis le 17 mai 2024. L’ancien joueur, classé jusqu’à la 488e place mondiale, avait rejeté les accusations liées au trucage de 11 matches disputés entre 2022 et 2024. Les faits rapportés couvrent toutefois un ensemble d’actions qualifiées de graves par l’agence.

Un réseau actif sur plusieurs compétitions

Folliot est décrit comme un acteur central dans un réseau opérant pour le compte d’un syndicat spécialisé dans le trucage de matches. Cinq autres joueurs ont déjà été sanctionnés dans le cadre de la même enquête. L’ITIA souligne que les éléments collectés montrent une implication directe du Français dans la coordination du dispositif.

Des accusations multiples

Selon l’ITIA, Folliot aurait reçu des sommes d’argent afin de ne pas fournir son niveau de jeu habituel, dans l’objectif de manipuler les résultats à des fins de paris. Il est aussi accusé d’avoir proposé de l’argent à d’autres joueurs pour truquer des rencontres. L’agence mentionne par ailleurs son absence de coopération et la destruction de preuves au cours de la procédure.

Un dossier qui marque le tennis professionnel

Cette affaire met en lumière l’importance des contrôles menés par l’ITIA, qui multiplie les actions disciplinaires depuis plusieurs années. Le cas Folliot figure parmi les sanctions les plus lourdes prononcées récemment. Les autorités rappellent que la lutte contre la corruption repose sur l’obligation des joueurs de signaler toute tentative de manipulation.