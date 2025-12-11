Au gouvernorat de Nabeul, les travaux de forage et d’équipement de 5 puits profonds d’eau potable à Meznine et Ain Harira (délégation de Béni Khalled), Boussahem (délégation de Bouargoub), Jerbi et Errouhine (délégation de Menzel Bouzelfa) se poursuivent à un rythme soutenu.

D’autres travaux en cours portent en particulier sur la construction et le raccordement de la station de pompage d’eau potable à Ettabène (délégation de Soliman), selon le chef de service de la gestion d’eau au commissariat régional au développement agricole, l’ingénieur Jalel Rabhi.

Il a souligné à l’Agence TAP que ces projets contribueront à améliorer l’approvisionnement en eau potable de plus de 5200 familles dans la région.

La même source a ajouté qu’au cours de l’année 2025, une enveloppe d’environ 500 mille dinars a été allouée aux interventions d’entretien et de maintenance des équipements du réseau d’eau potable dans les zones rurales au gouvernorat de Nabeul.