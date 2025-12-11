Environ 100 élèves et 20 enseignants et animateurs scolaires ont pris part aux activités du projet « GreenTech Siliana » mis en œuvre dans dix établissements éducatifs de la région.

Ce projet est réalisé par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) dans le cadre des programmes SWAFY (Science With And For Youth) et d’appui à la jeunesse EU 4YOUTH financé par l’Union Européenne.

« GreenTech Siliana » vise à instaurer un écosystème propice à la création de startups écologiques et à l’intégration des technologies vertes dans l’environnement, a indiqué à l’Agence TAP, le chef du projet, Amir Oueslati.

Dans ce même cadre, d’autres activités sont prévus dont, notamment, l’organisation de deux ateliers sur « La gestion des clubs scolaires » et « L’innovation technologique en milieu scolaire » ainsi qu’une compétition régionale destinée aux membres des clubs scolaires, a ajouté Oueslati.

Par ailleurs, du matériel informatique a été fourni aux établissements éducatifs concernés par le projet, selon la même source.