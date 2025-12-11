Les différents laboratoires, relevant du Centre technique du textile (Cettex) de Ben Arous, seront renforcés grâce à la mise en place de nouvelles technologies et prestations, mobilisant un investissement estimé à 1 million d’euros (l’équivalent de 3,4 millions de dinars), ce qui permettra au centre de répondre aux exigences environnementales et aux normes d’accréditation internationales du secteur, a annoncé, mercredi, la ministre de l’Industrie, des Mines, et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Intervenant lors d’une rencontre organisée, mercredi, dans ce centre à Ben Arous, elle a précisé que cette action s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat stratégique entre le Centre technique du textile de Ben Arous et le Programme de coopération tuniso-allemande.

Chiboub a fait savoir, en outre, que le renforcement de l’infrastructure du Centre technique du textile, permettra de soutenir la compétitivité du secteur du textile et de l’habillement, qui contribue à hauteur de 20% à la valeur totale des exportations et emploie 30% de la main-d’œuvre industrielle active.

De son côté, le directeur général du Centre technique du textile, Mohsen Missaoui, a indiqué que l’implantation de ces nouvelles technologies, permettra de faciliter aux professionnels tunisiens, la conquête de nouveaux marchés européens.

Le secteur du textile et de l’habillement contribue positivement à la balance commerciale entre la Tunisie et l’Union européenne, puisque les exportations vers l’UE ont atteint près de 10 milliards d’euros, à fin octobre 2025, en hausse de 1,5%, en comparaison avec la même période en 2024.