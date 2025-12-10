Une session de formation visant à renforcer les compétences des prestataires de services en éducation à la santé globale se déroule du 8 au 11 décembre dans les espaces “Ami des Jeunes”.

Organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) – Bureau de Tunisie, cette session cible les prestataires de services chargés de la sensibilisation et de l’éducation.

Selon les informations publiées sur la page Facebook de l’UNFPA–Tunisie, elle a pour objectif principal de renforcer les compétences des intervenants dans la prise en charge des traumatismes psychologiques chez les jeunes et d’approfondir leur compréhension de l’impact de ces traumatismes sur la santé mentale et physique. Elle vise également à améliorer leur capacité à dispenser une éducation à la santé globale pertinente, adaptée aux réalités et aux expériences des bénéficiaires.

À l’issue de la session, les participants seront dotés d’approches pédagogiques innovantes et de méthodes pratiques pour animer des séances sécurisées, interactives et adaptées au contexte. Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet d’intégration de l’éducation à la santé globale au sein des espaces « Ami des Jeunes », soulignant le rôle central des prestataires dans l’accompagnement et le soutien des jeunes à travers le réseau national de ces espaces.