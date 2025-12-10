La 10e édition de la Conférence maghrébine sur le dessalement et le traitement des eaux (CMTDE 2026) se tiendra du 25 au 27 mars 2026 à Hammamet, a annoncé l’Association tunisienne de dessalement (ATD) sur sa page Facebook.

Placée sous le thème « L’eau, l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes : un lien essentiel (Nexus) », cette conférence réunira chercheurs, experts, décideurs et professionnels du secteur de l’eau autour des enjeux interconnectés de la gestion durable des ressources.

Organisée en collaboration avec l’Université de Tunis El Manar (UTM), elle abordera notamment le dessalement durable, la réutilisation de l’eau, les technologies membranaires innovantes, les impacts environnementaux et les solutions numériques pour la gestion hydrique.

Des sessions spécifiques seront dédiées à la résilience face au changement climatique, à la gouvernance de l’eau et aux politiques de sécurité alimentaire et hydrique en région méditerranéenne. Le programme inclura également des études de cas et des projets concrets pour favoriser les échanges entre acteurs académiques et opérationnels.

Cet événement, qui accueillera des scientifiques de renom venus de France, d’Algérie et d’Italie, s’adresse prioritairement aux doctorants, enseignants-chercheurs et professionnels du secteur.

Classée deuxième conférence nationale dans son domaine, la CMTDE 2026 se positionne comme une plateforme clé pour le dialogue interdisciplinaire et la coopération régionale.

L’ATD, organisatrice de l’événement, est une association scientifique non gouvernementale et à but non lucratif fondée en 2005, reconnue pour son engagement en faveur de la recherche et de l’innovation dans les domaines du dessalement et du traitement de l’eau.