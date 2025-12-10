Le Paris Saint-Germain se déplace à San Mamés ce mercredi 10 décembre pour affronter l’Athletic Bilbao lors de la 6ᵉ journée de la Ligue des champions. Déjà bien placé pour décrocher une qualification directe en huitièmes, le champion d’Europe en titre vise un nouveau succès.

Formes et enjeux

L’Athletic Bilbao vit une campagne européenne difficile. Avec seulement 4 points (1 victoire, 1 nul, 3 défaites), le club basque occupe la 27ᵉ place et se dirige vers une élimination. Son unique victoire remonte à la rencontre face à Qarabag (3-1), tandis que le dernier match s’est soldé par un nul contre le Slavia Prague (0-0). Malgré ces résultats, les hommes d’Ernesto Valverde ont montré qu’ils pouvaient créer la surprise, comme en Liga face à l’Atlético (1-0).

Le PSG, lui, réalise un parcours solide : 12 points et une 2ᵉ place. Les Parisiens ont dominé l’Atalanta (4-0), Barcelone (2-1), Leverkusen (7-2) et Tottenham (5-3). Leur seule défaite est survenue face au Bayern (1-2). Luis Enrique devra toutefois composer sans Lucas Hernandez, expulsé contre Tottenham. En championnat, Paris reste sur un net succès face à Rennes (5-0).

Chaîne et horaire

Le match Athletic Bilbao – PSG débutera ce mercredi 10 décembre à 21h au stade San Mamés.

La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+.