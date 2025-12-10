Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mercredi 10 décembre dans le cadre de la 6ᵉ journée de la Ligue des champions. Une affiche majeure entre deux prétendants sérieux au titre européen.

Enjeux et dynamique des équipes

Cinquième après cinq journées, le Real Madrid totalise 12 points (4 victoires, 1 défaite). Les Merengue se sont notamment imposés contre Marseille, Kairat Almaty, la Juventus et l’Olympiakos, ne chutant qu’à Liverpool. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations, porte l’attaque madrilène malgré une période plus difficile en Liga (une seule victoire sur les cinq derniers matchs).

En face, Manchester City occupe la 9ᵉ place de la première phase avec 10 points. Les Citizens ont bien débuté leur campagne en dominant Naples et Villarreal, en tenant tête à Monaco et en battant Dortmund, avant de s’incliner face au Bayer Leverkusen. Deuxièmes de Premier League, ils peuvent compter sur un Erling Haaland impressionnant, auteur déjà de 20 buts toutes compétitions confondues.

Chaîne et horaire du match

Le coup d’envoi de Real Madrid – Manchester City sera donné ce mercredi 10 décembre à 21h, au stade Santiago-Bernabéu.

La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+ FOOT.