La FIFA a officialisé, mardi, le tableau des rencontres à élimination directe de la Coupe arabe Qatar-2025. Les affiches des quarts de finale, prévues jeudi et vendredi, ainsi que les demi-finales et la grande finale programmée le 18 décembre au stade Lusail, sont désormais connues. La compétition entre ainsi dans sa phase décisive, avec des confrontations qui promettent un haut niveau d’intensité.

Des quarts de finale aux allures de chocs régionaux

Les hostilités débuteront jeudi 11 décembre avec deux premiers quarts de finale.

Le Maroc affrontera la Syrie à 15h30 (heure tunisienne), un duel qui opposera une équipe favorite du tournoi à une sélection syrienne déterminée à créer la surprise.

Plus tard dans la soirée, la Palestine défiera l’Arabie saoudite à 18h30 dans un match qui s’annonce tactiquement disputé.

La suite des quarts de finale aura lieu vendredi 12 décembre. La Jordanie croisera le fer avec l’Irak à 15h30 dans un derby du Moyen-Orient très attendu.

À 18h30, l’Algérie, l’une des nations les plus régulières de la compétition, tentera d’imposer son statut face aux Émirats arabes unis.

Demi-finales : un dernier carré encore indécis

Les vainqueurs de ces quatre affiches se retrouveront lundi 15 décembre pour les demi-finales.

La première rencontre opposera à 15h30 le Vainqueur 1 (Maroc/Syrie) au Vainqueur 4 (Algérie/Émirats arabes unis).

À 18h30, le Vainqueur 2 (Palestine/Arabie saoudite) affrontera le Vainqueur 3 (Jordanie/Irak).

Une finale programmée au stade Lusail

Les matchs de classement et la finale se joueront jeudi 18 décembre.

Le match pour la troisième place débutera à 12h00.

La finale, point culminant du tournoi, aura lieu à 17h00 au prestigieux stade Lusail, cadre déjà emblématique des grandes compétitions internationales.