Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) a achevé un projet intégré de réhabilitation du Musée du Patrimoine Traditionnel de Kesra, dans le gouvernorat de Siliana, visant à renforcer sa fonctionnalité, sa sécurité structurelle et sa durabilité patrimoniale.

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère a annoncé que les travaux ont porté sur la rénovation des espaces d’accueil, la modernisation des salles d’exposition, le traitement des infiltrations et de l’humidité, ainsi que la mise à niveau des installations électriques et du système d’éclairage, conformément aux standards contemporains de conservation muséographique.

Érigé sur une terrasse dominant le village, le musée s’inspire des vestiges de la forteresse byzantine et s’étend sur une superficie d’environ 570 m² répartis sur deux niveaux. Il expose les usages et pratiques sociales de la région : outils du quotidien, costumes traditionnels, rites festifs et expressions de la vie communautaire. Le site, inauguré en 2001 lors du Mois du patrimoine, a mobilisé un investissement estimé à 350 mille dinars.

Située à 20 km de Makthar et à 178 km de Tunis, Kesra, village berbère culminant à 1 174 mètres d’altitude, figure parmi les plus anciens établissements humains du Nord-Ouest tunisien. Des inscriptions latines et puniques attestent d’une occupation continue antérieure à l’époque romaine, marquée par les influences puniques, romaines et byzantines. Les fouilles archéologiques ont notamment révélé des dédicaces au dieu Saturne, associé à Baal Hammon, confirmant l’importance des cultes antiques dans l’histoire du site.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, visant à inscrire durablement le musée de Kesra comme pôle de transmission de la mémoire et de l’identité culturelle régionales.