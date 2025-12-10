L’encours de la dette extérieure à long terme (LT) de la Tunisie a atteint 75 966 millions de dinars (MD), à la fin de l’année 2024, dont les services de la dette extérieure à LT représentent 19% (14 371 MD) du total de ces emprunts, d’après les données du Rapport statistique de la dette extérieure, publié, mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

« Les tirages sur emprunts extérieurs à LT ont dépassé les 6 517 MD, au cours de l’exercice 2024, en baisse de 9,4% par rapport à 2023 », a précisé la BCT, ajoutant que « l’Administration publique demeure le principal bénéficiaire de ces concours profitant de près de 80% du total, soit près de 5 193 MD ».

Pour les autres secteurs institutionnels, ils ont mobilisé au total un montant de l’ordre de 1 324 MD, dont 86,8% du total a bénéficié aux sociétés non financières (1 149 MD), notamment l’activité énergétique avec une enveloppe de 661 MD. En ce qui concerne les fonds extérieurs destinés au secteur financier, ils se sont situés à 175 MD.

Les données de l’Institut d’Emission ont fait état, en outre, de la baisse des tirages financiers de 19,1% à 866 MD (près de 75% du total des emprunts extérieurs), contre une hausse de 22% des tirages commerciaux, pour se situer à 458 MD en 2024.

La BCT a noté, également, que les tirages extérieurs à LT demeurent toujours dominés par les emprunts contractés auprès des créanciers officiels, notamment les créanciers multilatéraux (77,5% de l’ensemble des tirages extérieurs à LT), en l’occurrence l’Afreximbank, la Banque Mondiale, la BAD, la BEI…

Il convient de mentionner que la Tunisie s’est abstenue depuis 2019, de recourir aux marchés financiers internationaux pour lever des fonds, en raison des contraintes d’accès à ces marchés.

Pour ce qui est du service de la dette extérieure à LT, il a connu une hausse considérable de 22,2% pour culminer à 14 371 MD, en 2024, dont 79,3% de ces emprunts ont été honorés par l’Administration publique.

Il importe de préciser que le principal de la dette extérieure à LT a enregistré une hausse de 27,3%, en 2024 pour s’élever à 11 829 MD, ce qui représente 82% du total, contre une hausse modeste de 3% des intérêts, à 2 542 MD.

S’agissant des transferts nets, ils ont dégagé en 2024 « un solde négatif, qui s’est davantage élargi, pour s’élever à -7 855 MD, contre -4 573 MD, en 2023 ».

La BCT a expliqué ceci, par le « repli des tirages sur les emprunts extérieurs de 9,4% conjugué à l’intensification des remboursements du service de la dette extérieure à LT de 22,2% », ajoutant que « l’administration publique a contribué négativement au tarissement des ressources de financement extérieur en enregistrant un solde négatif de 6 209 MD, en net creusement par rapport à 2023 (-2 811 MD).