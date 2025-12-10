L’opération de reboisement d’une parcelle forestière de 10 hectares ravagée par un incendie, située aux abords du barrage El Brek dans la délégation d’El Ayoun (gouvernorat de Kasserine), a été lancée mardi.

La direction régionale des forêts, en partenariat avec l’association régionale de la chasse et des chasseurs, y entreprend la plantation de 6 mille arbres, dans le cadre d’un programme visant à réhabiliter les superficies touchées par les incendies dans les montagnes et forêts du gouvernorat, a indiqué le vice-président de l’association, Abdelbeki Abbassi.

Il a précisé, à l’Agence TAP, qu’un accord de partenariat a permis de labourer le terrain, pour une opération de reboisement qui concerne plusieurs espèces, dont le caroubier, l’acacia, l’eucalyptus et le pin d’Alep.

La direction des forêts a mobilisé l’ensemble des moyens techniques et humains, équipements d’irrigation, plants, main-d’œuvre et équipes de suivi, pour assurer la réussite du reboisement, présenté comme la première contribution effective de l’association partenaire à la restauration des espaces forestiers sinistrés.

“L’ampleur des incendies ayant frappé Kasserine ces dernières années, aggravés par la sécheresse et la raréfaction des pluies, ont provoqué une forte régression du romarin”, a fait remarquer Abbassi, soulignant l’importance du reboisement pour rétablir le couvert végétal et l’équilibre écologique.