La scène automobile tunisienne s’apprête à accueillir un nouvel acteur. IM Motors, filiale de SAIC, annonce son implantation en Tunisie avec une gamme de véhicules électriques annoncée comme haut de gamme, basée sur un design moderne et une technologie avancée. La marque amorce son lancement par une première phase de visibilité publique.

Des panneaux qui confirment le lancement

Les premiers indices de cette arrivée apparaissent dans plusieurs zones stratégiques du pays. IM Motors y installe des panneaux publicitaires qui actent son entrée prochaine sur le marché. Cette communication marque une étape initiale dans la stratégie de déploiement de la marque. Les informations détaillées sur les modèles destinés à la Tunisie restent à dévoiler, bien que le site en Tunisie annonce l’IM5 et l’IM6.

Une concurrence en mouvement

Cette arrivée intervient dans un contexte de croissance du marché électrique en Tunisie. Les constructeurs multiplient les offres et renforcent leur présence sur un segment en structuration. L’entrée d’IM Motors annonce un mouvement supplémentaire dans cette dynamique, avec un positionnement orienté vers une montée en gamme.

Présentation d’IM Motors : L’Avenir de la Mobilité Intelligente

IM Motors (Intelligent Mobility) est une marque automobile chinoise de premier plan, fruit d’une collaboration stratégique entre des géants de l’industrie et de la technologie : SAIC Motor (le plus grand constructeur automobile de Chine), le groupe Alibaba (le mastodonte du commerce électronique et de l’IA), et Zhangjiang High-Tech. Lancée officiellement fin 2020, IM Motors se positionne comme un acteur majeur et ambitieux sur le marché des véhicules électriques haut de gamme et intelligents.