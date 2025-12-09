La compagne de récolte des olives se poursuit à un rythme soutenu dans le gouvernorat de Zaghouan, enregistrant un avancement d’environ 40%, selon le chef du département de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Il a souligné à l’Agence TAP, que le taux de couverture en main-d’œuvre dans les oliveraies s’élève à près de 80%, principalement dans les grandes exploitations, privilégiées par les ouvriers en raison de la durée plus longue des journées de travail.

Depuis le lancement de la campagne le 27 octobre dernier, environ 29 mille tonnes d’olives ont été transformés, sur un total estimé à 80 mille tonnes réparties sur 63 mille hectares d’oliveraies.

Le nombre d’huileries en activité cette saison s’élève à 32 unités, avec une capacité de transformation d’environ 2 650 tonnes/ jour.

Le rendement en huile oscille entre 18 et 26 litre/quintal, un taux susceptible d’augmenter dans les prochains jours, dans l’éventualité d’une baisse de température, a précisé la même source.