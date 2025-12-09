À la veille d’un déplacement important en Ligue des champions sur la pelouse du Benfica Lisbonne, Naples enregistre une bonne nouvelle : Romelu Lukaku a effectué son retour à l’entraînement mardi, après près de quatre mois d’absence.

Un retour très attendu depuis sa blessure en août

L’attaquant international belge n’avait plus foulé les terrains depuis le 14 août, date de sa blessure à la cuisse qui l’avait contraint à un long arrêt. Pour la première fois cette saison, il a pu reprendre une séance collective avec ses coéquipiers, même si certains exercices sont restés individualisés afin d’accompagner sa remise en forme progressive.

Cette reprise marque une étape importante pour Lukaku, élément majeur du dispositif napolitain depuis son arrivée en août 2024.

Une présence contre Benfica jugée improbable

Malgré ce retour encourageant, la perspective de voir Lukaku disputer son premier match de la saison dès mercredi à Lisbonne semble hautement improbable. Le staff technique souhaite éviter toute précipitation concernant le joueur de 32 ans, auteur d’une saison 2024-2025 remarquable avec 14 buts et 10 passes décisives en Serie A.

Lukaku, véritable joueur-clé sous les ordres d’Antonio Conte, avait également contribué au titre de champion d’Italie remporté par Naples la saison dernière, après des passages marquants à l’Inter Milan et à l’AS Rome.

Naples solide en Serie A, en difficulté en Ligue des champions

En Serie A, le Napoli occupe actuellement la 2e place, à égalité de points (31) avec l’AC Milan mais pénalisé par une différence de buts moins favorable.

En Ligue des champions, la situation est plus délicate : le club italien pointe à la 20e place du classement, avec 7 points glanés en cinq journées, et joue sa qualification dans un groupe très disputé.