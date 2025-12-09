Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu lundi, au siège du ministère, l’ambassadeur de la République populaire du Bangladesh en Tunisie, résidant à Tripoli, Abu Hassanat Mohamed Khair Al-Bashar, qui lui a rendu une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission.

Le ministre a, à cette occasion, salué les efforts et les initiatives déployés par l’ambassadeur bangladais au cours de son mandat, en vue de renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux peuples frères et de consolider les relations de coopération bilatérale. Il a aussi réaffirmé la volonté de la Tunisie de développer et de diversifier le partenariat entre les deux pays dans de nombreux secteurs d’intérêt commun, lit-on dans un communiqué du ministère.

Le ministre a également appelé à renforcer la coordination pour réussir les travaux de la première session des consultations politiques bilatérales entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, prévue l’année prochaine.

Pour sa part, l’ambassadeur bangladais a exprimé sa gratitude pour les facilités et la bonne coordination dont il a bénéficié auprès du ministère des Affaires étrangères ainsi que de l’ensemble des structures ministérielles, institutions et organismes tunisiens concernés par la coopération bilatérale. Il a souligné qu’il conservera un excellent souvenir de la Tunisie et qu’il continuera, dans les fonctions qu’il occupera à l’avenir, à soutenir les relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie.