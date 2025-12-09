Le commissariat régional au tourisme à Tozeur prévoit une légère hausse du taux de réservations dans les unités touristiques de la région durant les vacances scolaires d’hiver et les congés de fin d’année, dépassant ainsi les indicateurs enregistrés à la même période en 2024.

Dans une déclaration à la TAP, le commissaire régional au tourisme, Adel Sbita a indiqué que le rythme des réservations poursuit sa progression pour s’accélérer davantage durant la dernière semaine précédant les vacances scolaires.

Les préparatifs se poursuivent au niveau des différentes parties concernées pour réussir cette période touristique qui attire un nombre important de visiteurs, tunisiens et étrangers.

Les premiers indicateurs montrent une augmentation du nombre de touristes attendus dans la région, notamment à l’occasion de la fête du nouvel an, tandis que les efforts se poursuivent pour atteindre les objectifs fixés au niveau régional et national, en l’occurrence, celui de parvenir a 11 millions de touristes sur l’ensemble de l’année 2025, a souligné la même source.

Les préparatifs en cours portent sur l’inspection des différents services touristiques dans les hôtels, les agences de voyage et les divers espaces touristiques.

Cela inclut la vérification de la préparation des agences de voyages et la disponibilité de leur flotte de transport, ainsi que l’inspection des unités d’hébergement et des sites susceptibles d’attirer les visiteurs, notamment en matière de propreté.

Ces opérations se déroulent en partenariat avec les autorités concernées, en particulier les municipalités et les services sécuritaires, afin de garantir la propreté des lieux et la sécurité des résidents et des visiteurs.