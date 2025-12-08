Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, a publié lundi la liste définitive des 25 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, programmée du 18 décembre au 21 janvier au Maroc. Objectif annoncé : atteindre pour la première fois de l’histoire la phase à élimination directe.

Une sélection largement tournée vers l’étranger

Parmi les 25 convoqués, plus de 65 % évoluent hors du Mozambique, principalement au Portugal, mais aussi dans plusieurs championnats européens ou du Golfe. Conde, qui avait initialement présélectionné 55 joueurs le 27 novembre, s’appuie sur un groupe mêlant expérience et jeunesse.

Les Mambas, qualifiés pour la sixième CAN de leur histoire, n’ont encore jamais franchi le premier tour lors de leurs participations (1986, 1996, 1998, 2010 et 2023).

Continuité et nouveaux visages

Le sélectionneur conserve l’essentiel de l’équipe présente en Côte d’Ivoire en 2023, avec 16 joueurs reconduits, parmi lesquels les gardiens Ernani et Ivane Urrubal, ainsi que les défenseurs chevronnés Mexer, Reinildo, Bruno Langa, Ifren Matola, Edmilson Dove et Nené.

Au milieu, Guima, Alfons Amade, Dominguez et João Bonde restent incontournables. En attaque, les cadres Ratifo, Gildo, Geny Catamo et Witi représentent les principales armes offensives.

Neuf joueurs découvriront la CAN, dont le gardien Kimiss Zavala, les défenseurs Óscar Cherene, Diogo Calila et Chamboco, les milieux Kambala et Kenys Abdala, ainsi que les attaquants Melque, Faisal Bangal et Chamito.

Le Mozambique devra cependant composer avec l’absence de Pepo, forfait après une grave blessure au genou, tandis que Clésio n’a pas été retenu pour raisons techniques.

Un premier tour relevé

Logés dans le Groupe F, les Mambas affronteront d’entrée de jeu le champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, le 24 décembre à Marrakech. Ils croiseront ensuite la route du Gabon le 28 décembre à Agadir, avant de terminer la phase de groupes face au Cameroun, quintuple champion continental, le 31 décembre.

Le Mozambique pourra compter sur plusieurs éléments majeurs, dont son capitaine Edmilson Dove, l’expérimenté Mexer, l’infatigable Reinildo, ou encore le très attendu Geny Catamo, en pleine ascension.

Liste finale des 25 joueurs – Mozambique (CAN 2025)

Gardiens : Ernani, Ivane Urrubal, Kimiss Zavala

Défenseurs : Óscar Cherene, Diogo Calila, Mexer, Reinildo, Bruno Langa, Ifren Matola, Edmilson Dove, Nené, Chamboco

Milieux : Guima, Alfons Amade, Dominguez, Kambala, Kenys Abdala, João Bonde

Attaquants : Ratifo, Faisal Bangal, Gildo, Melque, Geny Catamo, Chamito, Witi