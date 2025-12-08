Les députés du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont rejeté, samedi, l’article 72 relatif à la réduction à 10 % du taux des droits de douane appliqués au secteur des lunettes.

Ils poursuivaient l’examen des articles du projet de loi de finances 2026, au palais du Bardo, et ont adopté 9 articles (de 63 à 71) du projet, dans la version approuvée par l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP).

Les membres du CNRD avaient examiné, vendredi soir, 62 articles du projet de loi de finances 2026, dans sa version amendée par la commission des finances et du budget. Ils en ont adopté 60, mais ont rejeté l’article 60 instaurant des ajustements fiscaux sur certains produits industriels et l’article 62 relatif à la réduction des tarifs douaniers imposés au titre des importations des panneaux solaires.