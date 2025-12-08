Lâ€™Afrique du Nord et le Proche-Orient se rÃ©chauffent Ã un rythme nettement supÃ©rieur Ã la moyenne mondiale, rÃ©vÃ¨le un nouveau rapport publiÃ© le 4 dÃ©cembre courant, par lâ€™Organisation mÃ©tÃ©orologique mondiale (OMM).

Selon ce rapport sur lâ€™Ã©tat du climat dans la rÃ©gion arabe, lâ€™annÃ©e 2024 a Ã©tÃ© la plus chaude jamais enregistrÃ©e, confirmant une accÃ©lÃ©ration du rÃ©chauffement au cours des derniÃ¨res dÃ©cennies.

Ã‰laborÃ© en partenariat avec la Commission Ã©conomique et sociale pour lâ€™Asie occidentale et la Ligue des Ã‰tats arabes, le rapport indique que la tempÃ©rature moyenne dans la rÃ©gion a dÃ©passÃ© en 2024 dâ€™environ 1,08 Â°C la normale de la pÃ©riode 1991-2020.

Cette hausse sâ€™est accompagnÃ©e dâ€™une intensification marquÃ©e des vagues de chaleur, des sÃ©cheresses et des phÃ©nomÃ¨nes extrÃªmes.

Les Ã©pisodes de chaleur prolongÃ©e se sont multipliÃ©s, notamment en Afrique du Nord et au Proche-Orient, tendance observÃ©e depuis 1981.

Plusieurs pays ont dâ€™ailleurs enregistrÃ© des tempÃ©ratures supÃ©rieures Ã 50 Â°C en 2024. ParallÃ¨lement, la sÃ©cheresse sâ€™est aggravÃ©e dans lâ€™ouest de lâ€™Afrique du Nord aprÃ¨s six saisons consÃ©cutives de faibles pluies, touchant particuliÃ¨rement le Maroc, lâ€™AlgÃ©rie et la Tunisie.

Ã€ lâ€™opposÃ©, des prÃ©cipitations extrÃªmes ont frappÃ© des pays habituellement arides comme lâ€™Arabie saoudite, BahreÃ¯n et les Ã‰mirats arabes unis, provoquant des crues Ã©clair meurtriÃ¨res. Selon lâ€™OMM, les catastrophes climatiques ont affectÃ© prÃ¨s de 3,8 millions de personnes en 2024 et causÃ© plus de 300 dÃ©cÃ¨s, principalement dus aux vagues de chaleur et aux inondations.

Dâ€™aprÃ¨s les auteurs du rapport, le coÃ»t humain et Ã©conomique rÃ©el demeure largement sous-estimÃ©, estimant que la frÃ©quence et la gravitÃ© des phÃ©nomÃ¨nes extrÃªmes ont augmentÃ© de maniÃ¨re spectaculaire, avec une hausse de 83 % du nombre de catastrophes enregistrÃ©es entre 2000 et 2019, comparativement Ã la pÃ©riode 1980-1999.

Face Ã cette escalade, lâ€™OMM souligne lâ€™importance cruciale des systÃ¨mes dâ€™alertes prÃ©coces multidangers. PrÃ¨s de 60 % des pays arabes en sont dÃ©sormais dotÃ©s, un taux supÃ©rieur Ã la moyenne mondiale, mais jugÃ© encore insuffisant au regard des risques croissants.

Dans un contexte de stress hydrique aigu, de nombreux pays renforcent en parallÃ¨le leurs stratÃ©gies de sÃ©curitÃ© hydrique, notamment via le dessalement de lâ€™eau de mer, la rÃ©utilisation des eaux usÃ©es, la construction de barrages et lâ€™amÃ©lioration des rÃ©seaux dâ€™irrigation.