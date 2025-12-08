La Chambre syndicale du photovoltaïque (CSPV), relevant de l’UTICA, a appelé, samedi, le Conseil national des Régions et des Districts (CNRD) à adopter la proposition du gouvernement visant à réviser à la baisse les droits de douane appliqués à la filière du photovoltaïque.

La CSPV a invité, ainsi, les pouvoirs exécutif et législatif à soutenir toutes les mesures permettant de réduire le coût de l’énergie solaire pour les citoyens et les acteurs économiques, ce qui est en mesure d’inciter les Tunisiens à recourir à cette énergie propre, et d’alléger le déficit énergétique du pays.

La Chambre syndicale du photovoltaïque a salué, par la même occasion, la décision prise par le CNRD relative au maintien de la TVA sur les panneaux solaires, au niveau de 7%.

Elle a souligné, en outre, qu’il serait judicieux de soutenir la proposition du gouvernement de ramener les droits de douane sur ces panneaux à 15%, afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de la transition énergétique, notamment celui de parvenir à assurer une production d’électricité à partir de l’énergie solaire à hauteur de 50%.

Elle a estimé, dans ce cadre, que toute augmentation des taxes aurait une répercussion directe sur le coût d’installation de l’énergie solaire pour le citoyen.

Elle a noté, par ailleurs, que l’ARP et le CNRD doivent soutenir les grands projets de transition énergétique, et encourager l’investissement dans les énergies renouvelables durant les cinq prochaines années.