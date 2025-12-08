Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a appelé, samedi, les étudiants et les jeunes diplômés du supérieur à saisir les opportunités d’investissement dans le secteur de l’huile d’olive.

Présidant une journée d’information sur l’huile d’olive, organisée par l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis (ESCT-Université de La Manouba), à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier, le ministre a évoqué les perspectives importantes offertes par ce secteur, notamment en matière de commercialisation internationale de l’huile d’olive, grâce à l’innovation dans la conception des emballages et des marques, au développement du commerce électronique et à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de la numérisation au service de la chaîne de valeur de ce secteur stratégique.

Il a, par ailleurs, souligné les opportunités prometteuses qui s’offrent à ce secteur, telles que l’accès à des marchés non traditionnels, l’ancrage des variétés tunisiennes à l’étranger, l’investissement dans la recherche scientifique pour améliorer la qualité, ainsi que la création de startups spécialisées dans le conditionnement, la commercialisation et les services numériques liés à cette filière.

Le ministre s’est également longtemps arrêté sur la haute qualité de l’huile d’olive tunisienne et ses caractéristiques distinctives, q lui ont valu une présence sur plus de 60 marchés internationaux, avec une croissance notable des exportations de l’huile d’olive biologique et de l’huile conditionnée au cours des dernières années.

Il a, à cet égard, rappelé que la Tunisie représente 20 % des superficies oléicoles mondiales et occupe la première place mondiale dans la production de l’huile d’olive biologique et la deuxième place dans la production de l’huile d’olive après l’Union européenne.

Lors de cette rencontre, des oliviers ont été plantés dans le jardin de l’ESCT, qui, depuis le lancement de la célébration de cette journée en 2023, s’est transformé en une petite oliveraie comprenant plusieurs variétés, fournies par les pépinières de l’Office de l’huile à Bejaoua.

À cette occasion, le vice-président de l’université de la Manouba, Nabil Grissa, a souligné que cette initiative reflète l’ouverture de l’ESCT et de l’université de la Manouba sur son environnement économique, en particulier les secteurs stratégiques, dont l’agriculture et plus précisément l’huile d’olive, qui représente un symbole de l’identité tunisienne et de la richesse nationale. Cette initiative incarne aussi les efforts continus de ces institutions pour que l’université soit un partenaire stratégique de l’économie nationale.

Des séances de dégustation des meilleures huiles extra vierges et une démonstration culinaire de plats tunisiens et internationaux préparés à base d’huile d’olive, ont aussi été organisées, par l’Office national de l’huile afin de mettre en valeur la diversité des utilisations de l’huile d’olive nationale et la richesse de ses saveurs.