Les sélectionneurs des équipes du groupe J – Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie – ont livré leurs premières réactions, vendredi à Washington, après le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Les quatre techniciens ont commenté la composition de leur poule, entre prudence, ambition et analyse des forces en présence.

Scaloni : prudence et respect des adversaires

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine et tenant du titre, refuse toute forme de confiance excessive. « Il n’y a pas d’adversaires faciles, il faut jouer les matchs », affirme-t-il. Il rappelle que son équipe « ne prend rien pour acquis ».

Scaloni évoque également sa connaissance personnelle de Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie, avec qui il a travaillé à la Lazio. Il décrit une équipe algérienne dotée de « grands joueurs » et d’un « vivier très important ». Pour lui, l’Algérie figure parmi les formations solides du groupe.

Petkovic : viser la deuxième place derrière l’Argentine

Vladimir Petkovic se montre lucide sur la hiérarchie actuelle. Selon lui, l’Argentine « sera favorite », mais il estime que le groupe reste « très intéressant ». L’Algérie entend se battre pour la deuxième place, au même titre que l’Autriche et la Jordanie.

Le premier match opposera les Fennecs aux champions du monde. Petkovic assume un objectif clair : « Comme toujours, gagner. » Il insiste sur les chances de son équipe et sur l’importance de rester compétitif dès l’entame du tournoi.

Rangnick : un tirage “positif” pour l’Autriche

Le sélectionneur autrichien, Ralf Rangnick, juge le groupe « passionnant ». Il apprécie notamment l’absence d’adversaires européens, qu’il considère comme un avantage, ainsi que des déplacements jugés raisonnables entre les sites.

Il souligne que son équipe bénéficiera d’un délai supplémentaire avant son entrée en lice, prévue le 16 juin. Ce calendrier lui offrira « suffisamment de temps pour s’acclimater ». Les dirigeants autrichiens ont déjà anticipé les questions logistiques, notamment les camps de base visités lors de la dernière Coupe du monde des clubs.