La FIFA annonce que le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 sera révélé ce samedi à Washington. L’événement inclura les stades et horaires des coups d’envoi des 104 matches de la première Coupe du monde à 48 équipes.

Une présentation entourée de légendes du football

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dévoilera le calendrier en présence de quatre légendes internationales : Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov et Alexi Lalas. La cérémonie se tiendra à 12h00, heure locale à Washington (18h00, heure de Tunis), selon la Fédération internationale de football.

Version définitive attendue en mars

La version finale du calendrier ne sera disponible qu’en mars 2026. Cette date permettra d’intégrer les résultats des barrages internationaux et européens, qui détermineront les six dernières équipes qualifiées pour le tournoi. La FIFA précise que toutes les données seront mises à jour une fois ces matches joués.

Le groupe F de la Tunisie

Pour rappel, la Tunisie évoluera dans le groupe F, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du barrage européen 2, qui opposera l’Ukraine, la Suède, la Pologne et l’Albanie [cohérence à vérifier]. Les matches de la phase finale se dérouleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. Cette configuration a été déterminée lors du tirage au sort vendredi au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington DC.

Une Coupe du monde inédite

La compétition 2026 marquera la première édition de la Coupe du monde à accueillir 48 équipes, contre 32 précédemment. Le tournoi comprendra donc 104 matches, répartis sur trois pays hôtes. La présentation officielle du calendrier constitue un moment attendu pour les fans, les médias et les équipes, qui pourront planifier leurs déplacements et stratégies pour les matches à venir.