La 13e journée du Championnat d’Allemagne a débuté vendredi soir par la victoire précieuse du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de Mayence (1-0). Un succès qui permet aux Fohlen de remonter dans la première moitié du tableau, tandis que Mayence reste lanterne rouge avec seulement six points en treize matches.

La journée se poursuit ce samedi avec un programme dense. À 15h30, Augsbourg accueille le Bayer Leverkusen, Wolfsburg reçoit l’Union Berlin, Cologne affronte St Pauli, Heidenheim croise Fribourg et Stuttgart défie le Bayern Munich, leader invaincu. En soirée (18h30), le RB Leipzig tentera de consolider sa deuxième place face à l’Eintracht Francfort.

Dimanche, le HSV affronte le Werder Brême dans un derby du Nord, avant un autre choc : le Borussia Dortmund (3e) reçoit Hoffenheim, quatrième.

Classement après le premier match de la 13e journée

Le Bayern Munich reste seul en tête avec 34 points (11 victoires, 1 nul), devant Leipzig (26 pts) et Dortmund (25 pts).

Leverkusen et Hoffenheim suivent à 23 points, tandis que Stuttgart complète le top 6 avec 22 unités.

En bas de classement, Heidenheim, St Pauli et Mayence sont en grande difficulté, sous la zone de relégation.