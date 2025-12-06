Le groupe suédois «Autoliv», spécialisé dans la fabrication de volants et d’équipements de sécurité routière, a annoncé, vendredi, la création d’une nouvelle usine en Tunisie, devant entrer en production prochainement, selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

“Utilisant les technologies les plus récentes de l’industrie intelligente 4.0, cette usine deviendra la première et unique installation de ce type en Afrique, spécialisée dans la fabrication de volants à partir d’énergie propre et de magnésium, représentant, ainsi, un modèle d’usine verte” (Green Factory).

En Tunisie, le groupe Autoliv dispose déjà de deux sites de production, à Fahs et à Nadhour, dans le gouvernorat de Zaghouan, employant plus de 4 500 personnes.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a rencontré vendredi, au siège du ministère, le directeur de la filiale Tunisie du groupe, Hatem Chebchoub, et de son directeur technique, Chokri Cheraabi.

Chebchoub a présenté, à cette occasion, un exposé sur les activités de l’entreprise en Tunisie, sur les réalisations accomplies ces dernières années et sur ses programmes d’investissement à court terme, notamment l’extension des activités et la modernisation des équipements.

La ministre de l’Industrie a réaffirmé la volonté de son département et de ses différentes structures de fournir tout le soutien et l’accompagnement nécessaires au groupe pour la mise en œuvre de ses programmes de développement et l’élargissement de ses activités dans les meilleures conditions.

Elle a, également, rappelé la priorité accordée au secteur des composants automobiles dans le cadre du pacte de partenariat signé entre les secteurs public et privé, visant à renforcer sa compétitivité à l’horizon 2027. Elle a souligné l’importance économique de ce secteur, qui contribue à hauteur de 4 % du PIB, regroupe environ 300 entreprises industrielles et assure plus de 120 000 emplois, avec une valeur ajoutée de 40 % et un taux de croissance avoisinant 12 %. Ses exportations ont par ailleurs dépassé 2,2 milliards d’euros à fin 2024.

Présent dans 28 pays à travers 64 sites de production, le groupe suédois « Autoliv » assure plus de 56 000 emplois et génère des profits dépassant 900 millions de dollars. Il produit environ 7 millions de volants par an, dont 4 millions fabriqués en Tunisie et entièrement destinés aux marchés européens.