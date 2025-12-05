Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisé vendredi au Kennedy Center de Washington, a désigné les adversaires de la Tunisie. La sélection évoluera dans le groupe F. Elle y retrouvera les Pays-Bas, le Japon et le vainqueur du barrage européen 2. Ce barrage oppose l’Ukraine, la Suède, la Pologne et l’Albanie.

La composition du groupe fixe le cadre de la préparation. Pays-Bas et Japon affichent une régularité compétitive. Le barragiste européen reste une inconnue, avec des profils de jeu variés selon le qualifié.

Une édition élargie et multisite

Le Mondial 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition marque le passage à 48 équipes, réparties en 12 groupes. La Tunisie participera à cette configuration rénovée, qui modifie les dynamiques habituelles de la phase de groupes.

Une cérémonie diplomatique

La cérémonie s’est tenue en présence du président américain Donald Trump, de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de représentants des fédérations qualifiées. Elle a officialisé les groupes et ouvert la séquence de préparation pour toutes les sélections engagées.