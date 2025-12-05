Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a livré vendredi, au Kennedy Center de Washington, la composition des douze groupes. L’édition réunira pour la première fois 48 équipes. Les sélections seront réparties en douze groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accéderont aux 1/16es de finale.

Douze groupes pour une édition élargie

Le Groupe A réunit le Mexique, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Barrage européen 4. Le Groupe B oppose le Canada, le Barrage européen 1, la Suisse et le Qatar. Le Groupe C rassemble le Brésil, le Maroc, Haïti et l’Écosse.

Les États-Unis, hôtes du tournoi, figurent dans le Groupe D aux côtés du Paraguay, de l’Australie et du Barrage européen 3. Dans le Groupe E, l’Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

Tunisie dans le Groupe F

Le Groupe F place les Pays-Bas, le Japon, le Barrage européen 2 et la Tunisie dans une configuration ouverte. Le Groupe G associe la Belgique, l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Le Groupe H met en lice l’Espagne, le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Des affiches relevées dans les derniers groupes

Le Groupe I confronte la France, le Sénégal, le Barrage intercontinental 2 et la Norvège. Dans le Groupe J, l’Argentine retrouvera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie.

Le Groupe K regroupe le Portugal, le Barrage intercontinental 1, l’Ouzbékistan et la Colombie. Enfin, le Groupe L propose un quatuor constitué de l’Angleterre, de la Croatie, du Ghana et du Panama.

Une édition sur trois pays hôtes

Le Mondial 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition inaugure un format élargi à 48 équipes. La qualification au tour suivant dépendra d’un système combinant les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes.