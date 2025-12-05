Le taux d’avancement des travaux de réaménagement de la zone industrielle “Oued Chaâbouni” à Sfax a dépassé 50%, pour un coût total d’environ 11 millions de dinars.

Le financement est réparti entre, d’une part, un don allemand (90%) et la contribution du gouvernorat de Sfax, et d’autre part, des industriels (10%), et ce, dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil régional de Sfax et le groupement de maintenance et de gestion “Oued Chaâbouni”.

Le secrétaire général du groupement, Abdellatif Ben Ayed, a indiqué que ce projet, dont la fin des travaux est prévue pour la mi-2026, vise à revitaliser cette zone et à l’aménager pour en faire un levier de développement économique régional.

Il devrait permettre la création d’environ 400 emplois au profit des habitants de la région, au niveau des entreprises implantées dans la zone.

Les travaux, qui concernent une superficie totale de 100 hectares dont 25 hectares de terrains non aménagés, portent sur la réhabilitation et l’élargissement des routes, la création de plusieurs accès pour faciliter l’entrée et la sortie, ainsi que l’installation de l’éclairage public et des services de base, a souligné la même source.

L’extension de la zone industrielle se fera également sur les terrains adjacents, ce qui offrira de nouvelles possibilités d’investissement et de développement, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du groupement a estimé que ce projet constitue une étape importante pour le développement économique de Sfax et reflète l’engagement des autorités régionales et des partenaires économiques à améliorer la situation économique et sociale des habitants.

Il a appelé les autorités locales et régionales à fournir l’appui nécessaire pour raccorder la zone industrielle d’Oued Chaâbouni au réseau d’eau potable, exprimant l’espoir que ce projet transforme la zone en un pôle économique et renforce la position de Sfax en tant que centre économique prometteur en Tunisie.