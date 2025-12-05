Le Conseil national des régions et des districts (CNRD) a tenu, vendredi après-midi, une session plénière conjointe avec l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen du projet de loi de Finances pour l’année 2026, laquelle avait été adopté, jeudi soir, par l’ARP.

Cette séance est consacrée à l’adoption des missions et missions spéciales du projet de budget de l’État pour l’année 2026.

Il est à noter que l’ARP avait adopté le projet de loi de Finances pour l’année 2026 dans sa totalité, avec 89 voix pour, 12 abstentions et 13 voix contre.