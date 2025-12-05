Le taux d’inflation s’est stabilisé au niveau de 4,9% au mois de novembre 2025, a annoncé, vendredi, l’Institut National de la Statistique.

Cette stabilité s’explique par l’accélération du rythme de progression des prix du groupe “Alimentation” (5,8% en novembre 2025 contre 5,6% en octobre 2025) et des prix du groupe “Logement, eau, gaz” (3,5% en novembre 2025 contre 3,4% en octobre 2025).

Elle est aussi due, selon l’INS, à la décélération du rythme d’accroissement des prix du groupe “Services de restauration, cafés et hôtels” (6,2% en novembre 2025 contre 7,5% en octobre 2025) et des prix du groupe “Meubles, articles de ménage” (4,8% en novembre 2025 contre 4,9% en octobre 2025).

D’après les données de l’INS, la hausse des prix des produits alimentaires, en glissement annuel, est due principalement à l’augmentation des prix de la viande d’agneau de 18,5%, des légumes frais de 15,9%, des fruits frais de 11,5%, de viande de bovine de 10,4% et des prix des poissons frais de 10%.

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 17,3%.

Pour ce qui est des prix des produits manufacturés, ils ont évolué de 5% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et de chaussures de 9,2% et des produits d’entretien courant du foyer de 5%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 4% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe ” restaurant, cafés et hôtels” de 6,2%.

S’agissant du taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), elle a baissé pour s’établir à 5%, en novembre 2025, contre 5,1% le mois précédent. Quant aux prix des produits libres (non encadrés), ils ont augmenté de 6% sur un an.

Les prix des produits encadrés ont évolué, quant à eux, de 0,7%. Par contre, les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 6,5% contre 0,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

L’INS a fait état, aussi, d’une légère hausse des prix à la consommation de 0,1% au mois de novembre 2025 par rapport au mois d’octobre 2025, suite à l’augmentation des prix du groupe “Habillement et chaussures” de 0,4% ainsi que du groupe “Loisirs et culture” de 0,3%, contre une baisse des prix du groupe “Alimentation” de 0,3%.