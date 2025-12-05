Un effectif équilibré et internationalisé

L’Angola a dévoilé sa liste finale de 28 joueurs pour la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025, prévue du 18 décembre au 21 janvier au Maroc. Avec une moyenne d’âge de 28,6 ans, entre 75 % et 85 % des joueurs évoluent hors du pays, notamment au Portugal, Italie (Serie A), Angleterre, Turquie, Grèce, Qatar et Égypte. Le sélectionneur Patrice Beaumelle mise sur cette internationalisation pour offrir aux “Palancas Negras” leur meilleur parcours historique dans la compétition continentale.

Absences remarquées et renouvellement du groupe

Des cadres expérimentés comme Bastos, Gilberto et Andrade ne figurent pas dans cette sélection. Beaumelle fait confiance à un groupe remanié, combinant internationaux confirmés et jeunes talents dynamiques. Selon lui, cet équilibre est essentiel pour construire une équipe compétitive et solidaire.

Des forces offensives et un milieu créatif

L’attaque reposera sur Gelson Dala, Zito Luvumbo, Mbala Nzola, Mabululu et Randy Nteka, désignés comme principaux atouts pour franchir les défenses adverses. Au milieu, des joueurs comme Show, Fredy, Maestro et Beni Mukendi assureront la transition entre stabilité et créativité, tout en donnant du soutien à l’attaque et à la défense.

Une défense solide et des gardiens expérimentés

La ligne arrière inclut Clinton Mata, David Carmo, Núrio Fortuna, Gaspar et Buatu, dont l’expérience sera cruciale au démarrage de la compétition. Trois gardiens, Neblú, Hugo Marques et Dominique, veilleront sur les cages.

Un parcours marqué par la résilience

L’Angola a atteint les quarts de finale lors des éditions 2008, 2010 et de la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Dans le Groupe B, considéré comme le “groupe de la mort”, l’équipe affrontera l’Afrique du Sud (22 décembre à Marrakech), le Zimbabwe (26 décembre) et l’Égypte, sept fois championne d’Afrique (29 décembre).

Une philosophie de jeu axée sur l’unité

Patrice Beaumelle, en poste depuis septembre, privilégie l’action aux discours. Il veut “rebâtir une identité forte” avec un groupe uni, solidaire et résilient. Il souhaite une équipe difficile à manœuvrer, dotée de personnalité et de caractère. “Nous respectons tous nos adversaires, mais nous n’en craignons aucun”, affirme-t-il, rappelant que le but est de viser des résultats tout en construisant une base solide pour le futur.