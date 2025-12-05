Devenue depuis sa publication en 2015 un best-seller, la bande dessinée culte “Zaï Zaï Zaï Zaï quitte à nouveau les pages pour s’emparer de la scène.

Cette fois, c’est le duo Nicolas et Bruno, auteurs et réalisateurs connus dans la série culte “Message à caractère informatif” diffusée sur Canal+ dans les années 1990, qui réinvente l’œuvre de Fabcaro à travers une lecture vivante mêlant voix et bruitages avec une musique signée en live par le musicien, auteur-compositeur-arrangeur, guitariste et pianiste Mathias Fedou.

Cette représentation scénique, qui transforme la BD culte en une véritable expérience sonore et théâtrale, aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h30 à l’Institut français de Tunis (IFT).

Avec son humour décalé, ses fous rires et son énergie hilarante, “Zaï Zaï Zaï Zaï ” a été largement saluée par la presse, notamment française. “Encore plus drôle que la BD !”, écrit La Croix, tandis que Le Parisien évoque “un voyage en totale absurdité, hilarité garantie !”.