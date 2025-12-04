La sélection tunisienne de football a concédé le nul face à la Palestine (2-2), jeudi au stade de Lusail, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe FIFA Qatar-2025. Un résultat qui laisse les Aigles de Carthage en difficulté après leur défaite inaugurale contre la Syrie (0-1).

La Tunisie avait pourtant parfaitement lancé son match, ouvrant le score par Omar Layouni dès la 16e minute, avant que Firas Chaouat ne creuse l’écart au retour des vestiaires (51e). Mais la Palestine, victorieuse du Qatar lors de la première journée (1-0), a renversé la dynamique grâce à Hamed Hamdane (61e) puis Zaid Quanbar (85e), auteur du but égalisateur.

Un groupe désormais relancé

Avec ce nul, la Palestine prend provisoirement la tête du groupe A avec 4 points, devant la Syrie (3 pts), qui affronte le Qatar ce jeudi en soirée au stade Khalifa d’Al-Rayyan. La Tunisie reste troisième avec un seul point et devra impérativement s’imposer lors de son dernier match pour espérer décrocher une place en phase finale.

La performance palestinienne confirme son bon début de compétition, tandis que la Tunisie, encore en manque d’efficacité et de solidité défensive, voit se réduire sa marge d’erreur.

Résultats et classement

Résultats

2e journée – Jeudi 4 décembre

Lusail : Palestine – Tunisie 2-2

Al-Rayyan (18h00) : Syrie – Qatar

1re journée – Lundi 1er décembre

Tunisie – Syrie 0-1

Palestine – Qatar 1-0

Classement du groupe A

Palestine – 4 pts (2 m.)

Syrie – 3 pts (1 m.)

Tunisie – 1 pt (2 m.)

Qatar – 0 pt (1 m.)

