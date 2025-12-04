Trois établissements scolaires de Siliana viennent d’être équipés de matériel de robotique, marquant une nouvelle étape vers un enseignement innovant dans la région, a annoncé mercredi la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie sur sa page Facebook.

Cette initiative vise à intégrer les technologies modernes dans le parcours éducatif des élèves.

Elle leur offre l’opportunité de découvrir de nouveaux outils numériques, de vivre des expériences d’apprentissage différentes et de développer des compétences essentielles pour un monde de plus en plus tourné vers l’innovation.

Les établissements bénéficiaires sont le Lycée pilote de Siliana, le Collège Abou el Kacem Chebbi et l’École primaire Al-Hourria.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet GreenTech Siliana, lui-même intégré au projet SWAFY, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) dans le cadre du programme EU4Youth.

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration étroite entre le personnel éducatif, les élèves et les partenaires locaux et internationaux engagés dans le renforcement de l’enseignement numérique à Siliana.