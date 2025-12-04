Au cours des trois dernières Années, l’Académie Nationale de la Propriété Intellectuelle, première du genre dans le monde arabe, a formé environ 1650 spécialistes dans ce domaine et a accrédité 52 formateurs.

Intervenant lors de la clôture du premier congrès régional des institutions de formation dans le domaine de la propriété intellectuelle, organisé par l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) en partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub a rappelé que l’académie, depuis sa création en 2010, a formé 50 spécialistes en techniques de rédaction des brevets et 27 formateurs spécialisés dans le domaine du marketing et de la gestion des actifs de propriété intellectuelle.

Elle a mis l’accent également sur l’organisation de 13 sessions de formation en présentiel et cinq à distance, dont une consacrée à la relation entre l’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, a rapporté un communiqué du ministère de l’Industrie.

La ministre a rappelé également les efforts déployés par le gouvernement dans ce sens, citant à titre d’exemple l’adoption d’un cadre législatif approprié à savoir la loi n° 20 de l’année 2018 relative aux startups.

Cette loi, a-t-elle ajouté, a contribué au renforcement de l’entrepreneuriat et au développement des projets basés sur l’innovation et la nouvelle technologie.

Chiboub a mis l’accent sur le rôle stratégique des académies nationales spécialisées dans la propriété intellectuelle en termes de contribution à la réalisation des objectifs de développement individuel et sociétal à travers une éducation intégrée et développée pour renforcer les compétences et tirer profit des opportunités offertes par les droits de propriété intellectuelle liés aux brevets, aux marques commerciales et aux droits de propriété littéraire et artistique.

Elle a souligné dans ce cadre le développement enregistré au niveau du système éducatif grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et à l’adoption de programmes d’interaction numérique.

Ont pris par au premier congrès régional, des institutions de formation dans le domaine de la propriété intellectuelle dans la région arabe, des représentants des académies de propriété intellectuelle dans plusieurs pays arabes dont l’Algérie, le Maroc, Oman, le Koweït, l’Arabie Saoudite, le Liban et l’Egypte.

Le congrès a permis entre autres l’organisation d’une session interactive sur l’innovation et la technologie dans le domaine de la formation en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’un atelier sur le développement de la coopération régionale entre les académies et les parties concernées.

L’objectif est de favoriser l’échange d’expertises, l’ouverture de nouvelles perspectives pour le développement des capacités de formation et le renforcement de l’innovation arabe.