Le Centre Technique du Textile (CETTEX) lance, mercredi 10 décembre 2025 à Tunis, une nouvelle « Infrastructure d’Appui à la Compétitivité Verte et Digitale », destinée à accompagner la transformation durable du secteur textile-habillement tunisien, a-t-il annoncé sur sa page Facebook.

Soutenu par le projet Compétitivité et Qualité Environnementale (CQE) de la coopération allemande (GIZ), ce dispositif vise à aider les industriels locaux à répondre aux exigences croissantes en matière de décarbonation, de traçabilité et de conformité environnementale, notamment celles imposées par les réglementations européennes.

L’infrastructure, dont le lancement officiel aura lieu au siège du CETTEX à Tunis, proposera trois piliers principaux : le renforcement des capacités de tests et de métrologie (avec un service unique d’étalonnage photométrique), un accompagnement à la performance environnementale (décarbonation, efficacité énergétique, économie circulaire) et des services d’innovation pour la compétitivité durable.

La journée d’inauguration comprendra une visite des nouveaux laboratoires, des interventions sur la stratégie industrielle nationale et le rôle du projet CQE, ainsi que des témoignages d’entreprises pionnières comme Denim Authority, Altutex et SH Confection. Un panel sur la transition écologique des PME clôturera la journée.

Placée sous l’égide du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, cette initiative a pour objectif de transformer les défis environnementaux et numériques en leviers de croissance, afin de positionner le textile tunisien comme un acteur responsable et compétitif au niveau mondial.

Organisé par le CETTEX et le projet CQE, l’événement est financé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (MIME).