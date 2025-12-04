Le gouvernorat de Médenine a arrêté le programme final des Journées de l’investissement à Médenine, qui se tiendront du 18 au 20 décembre courant à Djerba-Midoun, sous le slogan “Medenine, porte d’entrée de l’investissement intelligent”.

Cette manifestation économique vise à mettre en valeur les opportunités d’investissement, à créer des espaces d’échange et de concertation entre l’ensemble des acteurs du développement, et à accélérer le rythme de création de projets, notamment dans le domaine stratégique de l’intelligence artificielle, a indiqué la cheffe de l’unité d’accompagnement des investisseurs au gouvernorat, Sonia Mezher.

La deuxième édition des Journées de l’investissement proposera un programme diversifié comprenant un salon régional, des communications spécialisées, des ateliers interactifs, un hackathon sous le thème “Medenine l’initiative”, ainsi que la présentation de projets, de “success stories” et la signature de conventions, avec une clôture marquée par l’annonce des résultats et la remise de prix.

Alignée sur le thème de l’investissement intelligent, la manifestation mettra en lumière les opportunités offertes dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, le commerce électronique, le tourisme intelligent et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les industries traditionnelles.

Elle s’inscrit, enfin, dans une dynamique régionale visant à stimuler l’investissement, valoriser les potentialités locales et renforcer l’attractivité économique de Medenine à l’échelle nationale.